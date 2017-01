Hirscher eine Sekunde hinten, Kristoffersen out!

Nicht zu glauben: Erster Ausfall von Henrik Kristoffersen seit Dezember 2015, seit 21 Slaloms! Der Slalom- Dominator war in Kitz weder schnell noch sicher und landete im Schnee - wie viele andere Stars auch. "Ich habe meine Ski überkreuzt und dann bin ich am Eis weggerutscht. Aber so ist der Sport, das kann passieren."

Marcel Hirscher kam hingegen durch, kassierte aber über eine Sekunde Rückstand auf den Sensationsleader Dave Ryding aus Großbritannien. Marcel danach: "Ich habe mich eigentlich gut gefühlt und war zufrieden, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Den Rückstand kann ich mir überhaupt nicht erklären. Am Material hat es nicht gelegen. Ich wünsche mir jetzt eine frühe Startnummer für Lauf zwei, um voll anzugreifen."

Geheimfavorit Feller out

Leider ebenfalls ausgeschieden ist Österreichs Geheimfavorit Manuel Feller. "Wieder eingefädelt, zum vierten Mal in der Saison, ich kann mir das nicht erklären, es tut mir sehr weh." Michael Matt hat viel Rückstand kassiert - bester Österreicher nach Lauf eins ist Marco Schwarz, der auf Rang sechs liegt.

Zum Sensationsführenden Dave Ryding: Er fuhr erst mit 12 Jahren sein erstes Rennen auf echtem Schnee, kommt aus der Grafschaft Lancashire in England.

Hier geht es zum Liveticker, das Rennen ist noch im Laufen.