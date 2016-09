Hinteregger: Lieber Abstieg als Champ mit Leipzig!

Rückblende: Nach seinem ersten - nicht sonderlich geglückten - Auslandsengagement bei Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Saison, hätte Hinteregger seinen zweiten Anlauf in die Deutsche Bundesliga bei RB Leipzig versuchen sollen. Das hatte zumindest Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick so im Sinn. Der hatte allerdings die Rechnung ohne den in der Vergangenheit immer wieder mal als eigensinnig verschrienen Hinteregger gemacht.

Der sagte nämlich rundheraus ab - und blieb vorerst in Salzburg. Allerdings nur bis zum letzten Tag des Sommer- Transferfensters, da schloss er sich dann dem FC Augsburg an - auch Deutsche Bundesliga, aber von den Möglichkeiten wohl doch klar hinter RB Leipzig einzustufen. Er begründete das bereits damals mit einem "Grant" auf Leipzig, weil Rangnick für den ostdeutschen Red- Bull- Standort seinen, Hintereggers, Salzburger Stammklub "den Bach runtergehen" lasse.

