Hinteregger in kicker- Elf des Tages

Der österreichische Teamspieler Martin Hinteregger ist vom deutschen Fußball- Fachmagazin kicker zum dritten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Der Verteidiger des FC Augsburg, der beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig den Ausgleichstreffer (60.) erzielte (siehe Video oben), erhielt für seine Leistung links in der Dreierkette die Note 2 und wurde zum Spieler des Spiels gekürt.