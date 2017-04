Hinrichtungswelle in Arkansas vorerst gestoppt

Der Hersteller des für die Hinrichtung entscheidenden Giftes, McKesson Corporation, hatte zuvor beim Gericht beantragt, das Medikament zu verbieten. Arkansas wollte vom 17. bis zum 27. April insgesamt acht Männer hinrichten, weil das Haltbarkeitsdatum einer der bei Exekutionen verwendeten Substanzen Ende April abläuft. Menschenrechtsaktivisten hatten gegen die geplanten "Fließband- Hinrichtungen" protestiert.

Die Generalstaatsanwältin des US- Staates, Leslie Rutledge, will die Entscheidung vom Freitag anfechten. Richter Griffen als Gegner der Todesstrafe "hätte sich von diesem Fall zurückziehen sollen", sagte sie mit Blick auf die angebliche Teilnahme des Richters an einer Demonstration.

Diese acht Häftlinge sollten innerhalb weniger Tage in Arkansas hingerichtet werden. Foto: AFP

Bereits zwei Kandidaten erwirkten Aufschub

Von den insgesamt acht Todeskandidaten haben zwei bereits individuell einen Aufschub erwirkt. Bei einem von ihnen hatte ein Bundesrichter vergangene Woche entschieden, die geplante Hinrichtung auszusetzen. Der Richter stützte sich dabei auf eine Stellungnahme des Begnadigungsausschusses zu dem 30- Jährigen.

Am Freitag entschied zudem das Oberste Gericht von Arkansas, die Hinrichtung eines 60- Jährigen zu stoppen. Der Anwalt des Mannes, Scott Braden, sagte, nun könne der Gesundheitszustand seines Mandanten geklärt werden.