"Hillary wird nie wieder bei einer Wahl antreten"

Tanden, die beim Washingtoner Thinktank Center for American Progress arbeitet, reagierte mit ihrer Aussage gegenüber CNN am Sonntag auf einen Artikel eines "New York Times"- Kolumnisten, der spekuliert hatte, Clinton könne sich um das Amt des New Yorker Bürgermeisters bewerben.

Clinton macht sich in Öffentlichkeit rar

Die frühere Außenministerin und Senatorin war seit ihrer Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen nur zweimal bei öffentlichen Veranstaltungen aufgetreten und hatte sich auch nur gelegentlich via Twitter zu Wort gemeldet. Am 20. Jänner wird sie an der Feier zur Amtseinführung von Wahlsieger Donald Trump teilnehmen.