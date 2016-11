Hilferuf: Schweizer Klub Thun in finanzieller Not

Mittels Spendenaktivitäten und Aufrufen will der aktuelle Tabellenachte in den kommenden Wochen die Dringlichkeit der Situation unterstreichen. "Wir sehen uns gezwungen, auf die Hilfe jedes Einzelnen zu hoffen", betonte Präsident Markus Lüthi. Unterstützung erhält der FC Thun vom Verein "Härzbluet für üse FC Thun", der dem Klub in der Vergangenheit bereits zweimal mit sechsstelligen Geldbeträgen geholfen hat.

Sollten die benötigten Finanzmittel nicht beschafft werden können, müsste der Betrieb laut den Klub- Verantwortlichen eingestellt werden, die FC Thun AG würde aufgelöst. Die Ursache für die derzeit prekäre Finanzsituation führt der Verein unter anderem auf den massiven Rückgang bei den Zuschauerzahlen - im Schnitt nur noch 1.200 pro Partie - zurück.