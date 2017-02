Higuain schießt Juventus zu Pflichtsieg

Juventus Turin rückt dem neuerlichen Titelgewinn in der italienischen Serie A weiter Schritt für Schritt näher. Die "Alte Dame" setzte sich am Sonntagabend beim Tabellen- 15. Cagliari 2:0 durch und durfte sich über den bereits fünften Zu- Null- Sieg in Folge in der Meisterschaft freuen. Zum Matchwinner avancierte Gonzalo Higuain mit einem Doppelpack (37., 47.), er hält nun bei 18 Saisontoren.