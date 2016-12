Higuain als Matchwinner für Juventus im Derby

Torjäger Gonzalo Higuain hat Italiens Meister Juventus Turin vor einem weiteren Rückschlag in der Serie A bewahrt. Dank eines Doppelpacks des Argentiniers siegte Juve am Sonntag im Stadtderby beim FC Torino mit 3:1 und festigte die Tabellenführung. Der Titelverteidiger hat nun sieben Zähler Vorsprung auf AS Roma und AC Milan, die am Montag gegeneinander spielen.