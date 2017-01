Hier zieht der Fort- Lauderdale- Mörder seine Waffe

Die Videobilder zeigen, wie der 26- jährige Santiago durch die Gepäckabholung des Flughafens geht und zunächst an mehreren anderen Fluggästen vorbeigeht. Dann zieht er plötzlich die halb- automatische Waffe und eröffnet im Vorbeigehen das Feuer.

Bei der Tat wurden am Freitag fünf Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Der Schütze, ein Irak- Kriegs- Veteran, muss nun mit der Todesstrafe rechnen. Die Staatsanwaltschaft leitete am Samstag ein Strafverfahren gegen den 26- Jährigen ein. Ihm wird Waffengewalt und eine Gewalttat an einem Flughafen zur Last gelegt. Am Montag soll er erstmals einem Richter vorgeführt werden.

Ex- Soldat litt unter psychischen Problemen

Nach Angaben seiner Familie litt der Schütze, der von April 2010 bis Februar 2011 als US- Soldat im Irak stationiert war, unter psychischen Problemen. Das FBI berichtete von offenbar wirren Äußerungen des Täters bei einem bizarren Besuch in einem Büro der Bundespolizei im November. Damals soll er behauptet haben, Stimmen würden ihm befehlen, für die Terrormiliz IS zu kämpfen. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in die Psychiatrie.