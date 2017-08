Hier wird das deutsche IS- Mädchen Linda abgeführt

Bei seiner Festnahme ist das Mädchen am linken Oberschenkel angeschossen und auch am rechten Knie verletzt. Es schreit vor Schmerzen.

"Die Schöne von Mossul"

Als Linda W. vorgeführt wird, nennen sie die Soldaten "Die Schöne von Mossul". "Macht Platz, sie ist eine Christin, sie kann nicht mehr, sie hat Schmerzen, sie ist schwach. Sie ist blond und eine Deutsche! Macht Platz, lasst sie durch!", hört man die Soldaten rufen.

Danach wird der Teenager zur Krankenstation in einer Kaserne der irakischen Armee gebracht. Noch ist unklar, ob die bald 17- Jährige tatsächlich für den IS gekämpft hat. Vier weitere aufgegriffene Mädchen hatten teilweise Sprengstoff am Körper oder automatische Waffen bei sich.

Zum Islam konvertiert, vom IS angeworben

Vor einem Jahr konvertierte Linda W. zum Islam, geriet in Kontakt mit IS- Werbern und flog via Istanbul in den Irak, wo sie schließlich in Mossul endete. Dort heiratete sie einen tschetschenischen IS- Kämpfer, der kurze Zeit später verstarb.

"Will nach Hause zu meiner Familie"

Nach ihrer Festnahme erwartet sie jetzt entweder ein Prozess im Irak oder die Auslieferung nach Deutschland. Die Minderjährige hofft auf die Auslieferung: "Ich will nach Hause zu meiner Familie, ich will weg aus dem Krieg, weg von den vielen Waffen, dem Lärm", sagte sie und kündigte an, mit den Behörden kooperieren zu wollen.