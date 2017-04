Hier werden Paare mit 25 Stockhieben bestraft

Auf den Bildern, die derzeit um die Welt gehen, sieht man eine Frau, die ganz in Weiß gekleidet auf einer Bühne am Boden kniet. Vor ihr stehen zahlreiche Schaulustige, die bereits ihre Kameras zückten, um festzuhalten, was gleich passieren wird.

Dann betritt ein dunkel bekleideter und maskierter Mann die Bühne. In der Hand trägt er einen Bambusstock. Damit holt er aus und schlägt zu - 25- mal.

Steinigung für Ehebruch

In Banda Aceh gilt das Scharia- Gesetz. Demnach ist Sex außerhalb der Ehe strengstens verboten. Die im Norden Indonesiens gelegene Stadt ist die einzige des Landes, in der das islamische Recht vollzogen wird. Neben unverheirateten Liebenden geht man auch mit Ehebrechern streng ins Gericht: So wird Betrug in der Partnerschaft mit Steinigung bestraft. Begeht man einen Diebstahl, wird die Hand abgeschlagen.

