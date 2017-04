Hier vergräbt ein Dachs gleich ein ganzes Kalb!

US- Forscher haben in den USA aufgenommen, wie ein Silberdachs ein mindestens doppelt so schweres totes Kalb vergräbt. Nach der Arbeit saß das Tier enstpannt auf seinem Erdlager, wie die Aufnahmen einer Kamerafalle zeigen, die von Wissenschaftler der University of Utah im Bundesstaat Utah aufgestellt hatten. Die Leistung des Raubtieres ist jedenfalls beachtlich - und so wohl noch nie beobachtet worden: Fünf Tage lang grub der Silberdachs seitlich und unterhalb des Kalbes, bis der knapp 23 Kilogramm wiegende Kadaver komplett im Erdreich verschwunden war.