Hier treiben es Touristen vor Monument in Riga

Wegen eines Liebesakts am Freiheitsdenkmal in Riga sind ein deutscher Tourist und seine spanische Begleitung mit einer Geldstrafe von je 250 Euro bestraft worden. Der 23- Jährige und die 21- Jährige vergnügten sich in der Nacht auf Freitag am Fuße des mehr als 40 Meter hohen Monuments, wie ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt.