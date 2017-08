Hier spaziert der Terrormörder seelenruhig davon

Die drei Bilder zeigen einen jungen schlanken Mann, der Sonnenbrillen trägt und mit Jeans und Shirt bekleidet ist. Lässig spaziert er durch die berühmte Markthalle La Boqueria, die an der La Rambla liegt, wo nur Minuten zuvor ein grausamer Anschlag stattgefunden hatte.

Das Bild soll Younes Abouyaaqoub zeigen, wie er nach der Amokfahrt über den Markt Boqueria flüchtet. Foto: AP

Fahndung auf ganz Europa ausgedehnt

Die Fahnung nach dem 22- jährigen Marokkaner wurde am Montag auf Europa ausgedehnt. Bereits zuvor war vermutet worden, dass Abouyaaqoub umgehend nach dem Attentat in Barcelona nach Frankreich geflüchtet war.

Er steuerte nach Auffassung der Polizei den Todesvan: Younes Abouyaaqoub (22) ist auf der Flucht. Foto: AFP, AP, twitter.com, krone.at-Grafik

Ob er dort jemanden kennt, wo er sich verstecken kann, ist nicht bekannt - allerdings hatte der Kopf der Terrorzelle, der Imam von Ripoll, in den letzten beiden Jahren Reisen in das Nachbarland Spaniens unternommen und könnte dort auch Kontakt zu Hintermännern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gehabt haben. Abdelkadi Es Satty dürfte bei einer versehentlichen Explosion im Zusammenhang mit den Terroraktivitäten in Katalonien getötet worden sein.

Er soll der Kopf der Terrorzelle gewesen sein: der 45-jährige Imam von Ripoll, Abdelkadi Es Satty Foto: AFP, krone.at-Grafik

Imam soll die jungen Burschen radikalisiert haben

Es Satty wird verdächtigt, die jungen Männer hinter den Anschlägen von Barcelona und Cambrils - mit dem Imam soll die Terrorzelle zwölf Mitglieder gehabt haben - radikalisiert zu haben. Von den zwölf sind fünf sicher tot, zwei sehr wahrscheinlich, vier in Haft und einer - der Todesfahrer - auf der Flucht.

Die Terrorzelle von Katalonien: Fünf sind tot, vier in Haft, zwei wohl tot und einer auf der Flucht. Foto: AP, "Krone", krone.at-Grafik

Es Satty wohnte in der Kleinstadt Ripoll in Katalonien. Von dort und von dem Ort Alcanar aus sollen die Islamisten agiert haben. Ein Einwohner Ripolls sagte, seit der Imam Es Satty vor zwei Jahren in den Ort gekommen sei, habe es dort einen "Wandel" gegeben.

Kopf der Terrorzelle wohl bei Explosion getötet

Es Satty wurde seit Dienstag nicht mehr gesehen. Möglicherweise starb er bei der Explosion eines Hauses in Alcanar. In dem Haus hortete die Terrorzelle laut Polizei mindestens 120 Gasflaschen - offenbar waren damit noch weitaus verheerendere Anschläge, unter anderem auf die Kathedrale Sagrada Familia, eines der Wahrzeichen von Barcelona - geplant gewesen. Durch die versehentliche Explosion in der Nacht auf Donnerstag wurden die ursprünglichen Anschlagspläne aber offenbar durchkreuzt.