Hier singen Muslime gegen Selbstmordattentäter an

Z

Muslime gehörenlaut Global Terrorism Database zu den häufigsten Opfern islamistischer Angriffe weltweit. Erst am Montag kamen bei Anschlägen in Bagdad mindestens 27 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Blutige Terroranschläge treffen nicht nur Europa, im Nahen und Mittleren Osten gehören sie fast zum Alltag.

Mit einem dreiminütige Kurzfilm will das Telekommunikationsunternehmens Zain aus Kuwait anlässlich des Fastenmonats Ramadan den Terroropfern weltweit Mut machen und ruft die Muslime auf, gegen den Terror aufzustehen. Seit Freitag wurde das Video auf YouTube bereits mehr als 2,9 Millionen Mal angeschaut. Zu sehen ist ein Dschihadist, der mit einem Sprengstoffgürtel einen Anschlag verüben will. Jedoch stellen sich ihm Menschen an verschiedenen Orten entgegen und plädieren für eine Welt ohne Gewalt und Extremismus. Auch Terroropfer, die Anschläge überlebten, sind in dem Video zu sehen.

Nadia Al Alami überlebte einen Anschlag auf ihre Hochzeit in Jordanien. Foto: YouTube.com/Zain

Kontroverse um nachgestellte Szene mit Aleppo- Bub

An einer Stelle mimt ein Schauspieler auch den syrischen Buben Omran aus Aleppo, dessen Bild vergangenes Jahr um die Welt ging. Der Bub saß nach einem Bombenangriff, der der syrischen Regierung und ihren Verbündeten angelastet wurde, von Ruß bedeckt und völlig verstört in einem Rettungswagen.

Das Bild von Omran, das um die Welt ging, wird im Video aufgegriffen. Foto: YouTube.com/Zain

Während viele Nutzer den Werbespot in den sozialen Medien für seine Botschaft lobten, gab es auch Kritik. Mahmud Raslan, der Fotograf der weltbekannten Szene mit Omran, sagt in einem Video, dass er auf Facebook veröffentlichte: "Wir werden es niemandem erlauben, unser Blut oder Kinder in einer kommerziellen Werbung zu benutzen." Auch kritisierte Raslan, dass die Werbung den Eindruck erwecke, Omrans Leid sei durch Dschihadisten entstanden, nicht durch die Regierung von Bashar al- Assad und ihren Verbündeten.