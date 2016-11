HIER LIVE: Thiem im Tennis- Superhit gegen Raonic

Der große Tennis- Superhit aus österreichischer Sicht steigt heute Abend (21 Uhr MEZ) bei den ATP World Tour Finals der acht besten Spieler der Welt in der O2- Arena in London: Dominic Thiem prallt auf Milos Raonic! 17.000 Fans erleben nicht nur eine Licht- und Rauchshow der Extraklasse, sondern ein Duell, in dem es um alles geht. Der Sieger steht nämlich automatisch im Halbfinale - und Dominic wäre der erste Österreicher überhaupt, dem dies gelingen würde.