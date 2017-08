HIER LIVE: Thiem führt nur noch 2:1 in Sätzen

Österreichs Tennis- Ass muss nach seinem starken Erstrunden- Auftritt jetzt gegen den US- Jungstar Taylor Fritz ran. Für Dominic Thiem ist es das erste Match gegen den Lokalmatador. Der als Nummer sechs gesetze Niederösterreicher geht als klarer Favorit in das Match und führt derzeit 2:1 in Sätzen. Im Krone.at- Liveticker können Sie live dabei sein.