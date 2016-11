Hier friert eine Wiener Polizeidienststelle ein!

"Die Wiener Polizei steht niemals still! Da wir rund um die Uhr in Aktion sind, ist es uns gar nicht so leicht gefallen, mal einzufrieren", heißt es auf der Facebook- Seite der Wiener Polizei.

Foto: Screenshot YouTube.com/LPD WIEN

Schon jetzt begeistert das Video das Netz, zahlreiche User bejubeln den äußerst gelungenen Clip. Lob kam dabei auch bereits von hoher Stelle: Innenminister Wolfgang Sobotka etwa ließ es sich nicht nehmen, der Exekutive mit den Worten: "Wirklich großartiges Video!" ein Lob auszusprechen.

Video: "Mannequin- Challenge" - krone.at friert ein!

Und wie es bei derartigen Herausforderungen (wir erinnern uns etwa an die "Icebucket- Challenge", die vor einiger Zeit das Netz mit einer gigantischen Anzahl an Clips überspülte) nun mal so ist, kam seitens der Wiener Exekutive auch gleich die nächste Nominierung. Nun sollen die Kollegen der bayrischen Polizei zeigen, was sie bei der "Mannequin- Challenge" so draufhaben.

Den Startschuss für den witzigen Web- Trend gaben übrigens internationale Sport- und Showstars wie Cristiano Ronaldo, Adele, Beyonce Knowles oder Michelle Williams, die mit zahlreichen Videos ihre Fans bereits begeisterten.