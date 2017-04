Hier fällt ein Privatjet auf die Nase!

Spektakulärer Zwischenfall am Dienstagvormittag am Salzburger Flughafen: Nachdem der Pilot eines Privatjets samt Kopilot und zwei Passagieren an Bord wegen technischer Probleme erneut am Airport gelandet war, krachte nur Minuten danach das Fahrwerk der stehenden Maschine ein - und der Jet fiel quasi auf die Nase.