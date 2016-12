Hier endete Anis Amris Flucht nach der Todesfahrt

Anis Amri, der Todeslenker von Berlin, ist tot. Er wurde in Mailand bei einer Schießerei mit der Polizei getötet . Der italienische Innenminister Marco Minniti sagte am Freitag, dass es sich beim Getöteten "zweifellos um den Tatverdächtigen aus Berlin" handle. Seit der nächtlichen Schießerei, bei der auch ein Polizist an der Schulter verletzt wurde, ist die Spurensicherung am Tatort im Einsatz. In den sozialen Medien und über die Nachrichtenagenturen wurden zahlreiche Bilder von der verhüllten Leiche veröffentlicht.