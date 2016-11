Heute fix! SK Rapid setzt auf Damir Canadi

Auch wenn man im Ländle beteuert: "Es hat noch keinen Kontakt mit Rapid gegeben", winkte Sportchef Georg Zellhofer noch Mittwochmittag ab. Wohl wissend, dass Grün- Weiß aufgrund der Ausstiegsklausel Altach - außer aus Höflichkeit - auch gar nicht informieren muss. "Wir gehen davon aus, dass Damir unser Trainer bleibt", so Zellhofer.

Gleichzeitig aber appellierteBoss Karlheinz Kopf an Rapids Fairness, man möge zumindest um Erlaubnis für Gespräche fragen. Das sagt alles. Denn schon seit Montag wird zwischen Canadis Berater Mario Weger und denVerhandlern, Geschäftsführer Christoph Peschek undSportchef Stefan Ebner, gefeilscht.

Wie die "Krone" erfuhr, soll der Wiener, der vor sechs Jahren noch in der Stadtliga tätig war, schon am Donnerstag als neuer Rapid- Trainer verkündet werden, vom Tabellen- Zweiten zum Fünften "aufsteigen". Auch wenn Canadi am Mittwoch noch das Training in Altach leitete.

Aber nur noch Details sind - weshalb man bei Rapid immer noch von einem "Plan B" spricht, den man in der Hinterhand haben will - zu klären. Die Entscheidung ist gefallen! Und mit Maurizio Zoccola wartet sein alter Video- Analyst schon auf ihn in Hütteldorf. Abwarten, wer von seinem Betreuerteam noch mitkommt…

