Heuriger Mai war der zweitwärmste aller Zeiten

Die Durchschnittstemperatur lag aber nur 0,05 Grad unter dem Mai- Wert des vergangenen Jahres, der der bislang wärmste in den vergangenen 137 Jahren war. Der Wonnemonat sei aber nur um 0,01 Grad wärmer gewesen als der drittwärmste Mai, der im Jahr 2014 gemessen wurde, berichten die NOAA- Wissenschaftler am Mittwoch auf einer Webseite der US- Raumfahrtbehörde NASA.

Redakteur Wilhelm Eder