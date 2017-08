Heuer in Wien bereits 1200 Drogendealer gefasst

Die Wiener Polizei stellte seit Jahresbeginn 500 Kilogramm Drogen sicher. Der Großteil war mit rund 470 Kilogramm Cannabis, gefolgt von 16 Kilo Kokain und neun Kilo Heroin, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Dazu kamen Tausende Ecstasy- und Substitol- Tabletten wie auch Amphetamin. Außerdem beschlagnahmte die Exekutive in der Bundeshauptstadt Bargeld in der Höhe von 460.000 Euro.

Symbolbild Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Im ersten Halbjahr 2016 hatte eine Änderung der Gewerbsmäßigkeit im Strafgesetzbuch der Polizei das Vorgehen gegen Dealer massiv erschwert. Diese boten ihre Waren daraufhin ungeniert und in großen Gruppen in der Öffentlichkeit an. Es folgte eine Novelle des Suchtmittelgesetztes, seit Juni 2016 kann Dealen im öffentlichen Raum mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Dass Drogen offen angeboten werden, ist seither eher die Ausnahme.

"Polizeipräsenz ist sehr deutlich"

"Ganz wird die Suchtmittelszene aus einer Großstadt aber nie verschwinden", konstatierte Jan Buchta, Zugskommandant der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei, bei einem Lokalaugenschein Freitagabend in Wien. Für die Bekämpfung der Drogenszene seien Hotspots eher von Vorteil, "unsere Polizeipräsenz ist dort sehr deutlich". Immer wieder führt die Bereitschaftseinheit, die nicht an Bezirksgrenzen gebunden ist und auch in den U- Bahnen kontrolliert, Schwerpunktaktionen durch. Seit knapp fünf Jahren gibt es die Einheit in der Bundeshauptstadt, mittlerweile gehören ihr rund 220 Beamte an. Zuerst wird "draußen" die Lage gecheckt, ehe die uniformierten Beamten in U- Bahn- Stationen und Züge gehen. Sie sind zumindest zu fünft unterwegs.

Foto: Andi Schiel

Zugriff bei Josefstädter Straße

Beim jüngsten Suchtgiftschwerpunkt am Freitagabend waren 17 Polizisten beteiligt. Kurz vor 19 Uhr erfolgte der Zugriff der Beamten bei der U6- Station Josefstädter Straße. Ein 53- Jährige Wiener hat dort eine seiner Subistitol- Tabletten um zehn Euro verkauft und zwei Kokain- Kugeln erworben. Normalerweise müssen Patienten das Drogenersatzpräparat vor den Augen der Apotheker schlucken, am Freitag bekommen sie jedoch ihre Wochenendration mit. Für den Zugskommandanten ist der Deal "typisch für einen Freitag". Der 53- Jährige wurde wegen Dealens im öffentliche Raum festgenommen.

Therapie statt Strafe

Drogenhandel ist "natürlich auch ein soziales Problem, das die Polizei alleine nicht lösen kann", sagte Buchta. Die Streifen der Polizei "zielen hauptsächlich auf Dealer ab". Seit Jänner 2016 wird in Wien verstärkt nach dem Grundsatz "Therapie statt Strafe" vorgegangen: Kauf und Besitz von Kleinstmengen für den Eigengebrauch führen nicht mehr automatisch zur Strafanzeige, vielmehr erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde.

Foto: Peter Tomschi (Symbolbild)

Auch wenn sich die Situation in Wien gebessert hat, "wollen wir die Szene in Bewegung halten, schauen, dass der Handel nirgends wo komplett überhandnimmt", erklärte Sörös. Neben Bereitschaftseinheit, EGS und Beamten des Landeskriminalamtes führen auch Bezirkskräfte der einzelnen Polizeidienststellen "nach Möglichkeit eigene Suchtgiftkontrollen durch", sagte der Sprecher. Diese Polizisten kennen ihren "Rayon". In Meidling, wo die Polizeiaktion am Freitag startete, kommen mit der U4 und der U6 zwei U- Bahnlinien zusammen, die Fluchtwege sind dadurch sehr umfangreich. In Stationen mit Stationsaufsicht der Wiener Linien kann es so auch vorkommen, dass Beamte die Videoüberwachung beobachten, bevor ein Zugriff erfolgt.