Herzog machte sich "vor Angst fast in die Hose"

Einfach unglaublich! Mir blieb vor Staunen der Mund offen. Es war ein Ausflug in die Fußball- Steinzeit. Legendär. Das erste Freundschaftsspiel zwischen Kuba und den USA auf der Karibikinsel seit 1947. Ein Match als weiterer Schritt der Aussöhnung zwischen den einstigen Erzfeinden. Ich erlebte als "Co" von US- Teamchef Jürgen Klinsmann wohl das verrückteste Länderspiel meiner Karriere.

Flugzeug durchgeschüttelt

Schon die Anreise nach Kuba hatte es in sich. Abflug in Miami, wir flüchteten im wahrsten Sinn des Wortes vor dem Hurrikan "Matthew". Beim Abheben der Maschine rüttelte es uns durch, bange Momente, die Spieler und ich machten uns vor Angst fast in die Hose.

Ankunft in Havanna. Bilder, die mich an alte James- Bond- Klassiker erinnerten. Architektonische Prachtbauten, alte amerikanische Luxus- Karossen zieren die Straßen - für Oldtimer- Bastler ein Paradies auf Erden. Daneben spielen Kinder Fußball, laufen barfuß einer alten Lederwuchtel hinterher.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, technischer Fortschritt ist kaum zu sehen. Wenigstens in unserem Spielerhotel gab's Internet fürs Handy, viele Fotos wurden geschossen, via WhatsApp gleich in die Heimat geschickt. Sogar unsere amerikanischen Fußball- Stars mutierten auf Kuba zu Hobby- Fotografen.

Nicht FIFA- tauglich

Wir gewannen dieses historische Duell 2:0, das Rundherum war nicht FIFA- tauglich. Kein Wasser in den Kabinen, statt eines gepflegten Rasens kickten wir auf einem Acker, keine Sicherheitsvorkehrungen, alte Holztribünen, eine Anzeigetafel aus den 70er- Jahren und neben der Betreuerbank eine Palme.

Unser Masseur behandelte die Spieler auf Alukisten neben den Fans, Jürgen Klinsmann hielt die taktische Besprechung im Hotel ab. Die Kicker fuhren in den Matchdressen im Bus zum Spiel. Ein einzigartiges Erlebnis. Am Dienstag geht's für uns in Washington im Test gegen Neuseeland weiter. Unser Comeback in der echten Fußball- Welt.