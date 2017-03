Hertha- Heimpleite gegen Hoffenheim in Unterzahl

1899 Hoffenheim hat seine Erfolgsserie in der deutschen Bundesliga auch bei der heimstarken Hertha fortgesetzt und sich damit vorerst auf Platz drei verbessert. Der Klub aus Sinsheim siegte am Freitagabend im Auftaktspiel der 26. Runde 3:1 in Berlin und liegt weiter auf Champions- League- Kurs. Hoffenheim ist seit sechs Partien ungeschlagen.