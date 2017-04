"Herrin Emily" rechnet mit Wiens Rotlichtszene ab

Für die Domina ging das tödliche Sexspiel nicht zuletzt dank ihres Verteidigers Martin Mahrer glimpflich aus: Die Wienerin wurde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt - allerdings nur zu zwei Jahren bedingt, da die Richterin zugunsten der bisher unbescholtenen Prostituierten vom außerordentlichen Milderungsrecht Gebrauch machte.

"Todesdomina" packt aus

Der Tag, an dem der Freier starb, war ein Wendepunkt im Leben der 29- Jährigen. Nun packt die "Todesdomina" aus und erzählt, was damals genau passierte. Die dramatischen Geschehnisse und was sie überhaupt ins Rotlichmilieu trieb, schildert sie in ihrem Buch "Todesdomina. Gefährliche Begegnungen auf der Suche nach der großen Liebe", das am 27. April im egoth- Verlag erscheint.