Herrenloser Koffer: Polizei- Großeinsatz beim AKH

In der Nähe des Eingangsbereiches sei der herrenlose Koffer gefunden worden. Umgehend wurde das Areal geräumt und großräumig abgesperrt. Am Gürtel in Fahrtrichtung Währinger Straße ging während des Einsatzes nichts mehr weiter, der Verkehr wurde umgeleitet.

Foto: Andi Schiel

Auch die Linie U6 hielt vorübergehend nicht in der Station Michelbeuern. Das Gepäckstück wurde von Sprengstoffexperten genau untersucht: Der Koffer war leer. Der U6- Betrieb wurde mittlerweile wieder aufgenommen.