Herausforderung: ÖBB suchen 10.000 Mitarbeiter

Das Durchschnittsalter der über 40.000 Eisenbahner steigt. Schon jetzt sind 60 Prozent der Mitarbeiter zwischen 46 und 60 Jahre alt. Daher stellt sich ÖBB- Chef Andreas Matthä darauf ein, in den kommenden sechs Jahren rund 10.000 Mitarbeiter aufnehmen zu müssen. "Wir werden uns bemühen, bei Technikern und gut ausgebildeten Facharbeitern als attraktiver Arbeitgeber zu punkten", so Matthä.

ÖBB-Chef Andreas Matthä Foto: APA/Erwin Scheriau

166 Millionen Euro Gewinn

Stolz ist er auch, dass der Güterverkehr (von der Tonnenleistung Nummer zwei in Europa) im Gegensatz zur Konkurrenz im Vorjahr nicht in die roten Zahlen rutschte. Der ÖBB- Konzern weist für 2016 bei 5,2 Milliarden Euro Umsatz einen Gewinn von 166 Millionen Euro aus. Rund 800 Millionen Euro zahlten Bund und Länder für von ihnen bestellte Leistungen. In den Ausbau der Infrastruktur und für neue Züge werden pro Jahr derzeit rund 1,9 Milliarden Euro investiert.

Der Schuldenstand stieg dadurch auf über 22 Milliarden Euro. Die ÖBB argumentieren, dass dem ein noch höheres Sachanlagevermögen gegenübersteht.

Kronen Zeitung