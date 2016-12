Heli rettet Frauen, Hund und ganzen Wurf Welpen

Spektakuläre Rettungsaktion in den USA: Als der San Gabriel River unweit von Los Angeles nach schweren Regenfällen Hochwasser führte, saßen am Sonntagmorgen zwei obdachlose Frauen auf einer Insel inmitten der Fluten mitsamt ihren Hunde fest. Ein Hubschrauber rückte an, um die verängstigten Frauen und ihre Vierbeiner zu bergen.