Helfer zu Heldentat: "Nichts Besonderes gemacht"

Kurze Rückblende: Es ist der vergangene Sonntag, 12 Uhr. Im Innsbrucker Stadtteil Pradl turnt ein fünfjähriges Mädchen auf einer Terrasse herum - elf Meter über dem darunterliegenden Asphaltboden. Die zwei Marokkaner Mohamed El Khalif (20) und Mohames El Khannoussi (19) spazieren zufällig vorbei. Sie sehen das Mädchen, ahnen Schlimmes.

Schlimmeres verhindert: Kind erleidet nur Bisswunde an der Lippe

Geistesgegenwärtig und blitzschnell handeln sie und stellen sich unter die Terrasse, breiten einen schwarzen Anorak wie eine Art Sprungtuch aus. Genau in diesem Moment stürzt das Mädchen in die Tiefe. Das Duo kann den Fall der Fünfjährigen so entscheidend entschleunigen, dass es wesentlich "sanfter" am harten Boden aufschlägt. Dem Mädchen wurde somit möglicherweise das Leben gerettet. Es erleidet nur eine Bisswunde an der Lippe.

Die Fünfjährige hing an dem Geländer der Dachterrasse und stürzte über zehn Meter in die Tiefe. Foto: zeitungsfoto.at/Daniel Liebl

Retter plötzlich weg

Im Trubel des Rettungseinsatzes und der Ermittlungen machen sich die "Rettungsengel" aus dem Staub. "Wir glaubten, etwas falsch gemacht zu haben", sagten sie am Mittwoch, als sie von der Polizei in Innsbruck nahe eines Einkaufszentrums entdeckt wurden.

Als ihnen die Polizei erklärt, dass sie richtig und vorbildlich handelten, meinen sie bescheiden: "Wir haben wohl nur das getan, was jeder tut, wenn er sieht, dass gleich etwas Schlimmes passieren kann."