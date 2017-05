Helfer sollen Flüchtlingskinder missbraucht haben

Konkret soll es zu den Missbrauchsfällen bei einem "humanitären Projekt, das von einem Partner der EU umgesetzt wurde", gekommen sein. Die Kommission sei den Fällen bei einer Überprüfung durch EU- Behörden auf die Spur gekommen, heißt es in dem Statement: "Die Opfer der sexuellen Ausbeutung sollen nun schnellstmöglich betreut werden." Die griechischen Behörden seien ebenfalls informiert worden, zudem solle die europäische Antibetrugsbehörde OLAF Ermittlungen aufnehmen.

Flüchtlingskinder in Griechenland Foto: AFP

Flüchtlingskinder auf Lesbos Foto: AFP

Die EU- Kommission betonte, sie verfolge eine Null- Toleranz- Politik, wenn es um die Verletzung von Grundrechten und den Missbrauch von europäischen Geldern gehe. Sämtliche Zahlungen an die unter Verdacht stehende Organisation seien umgehend gestoppt worden. Ob sich die Vorfälle in einem der "Hotspots" zugetragen hatten, wurde nicht bekannt gegeben. Sexuelle Ausbeutung bezeichnet den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen als Gegenleistung für Essen, Unterkunft, Drogen oder Geld.

Kinder im Camp Malakasa in der Nähe von Athen Foto: AFP

Das Camp Malakassa in der Nähe von Athen Foto: AFP

Zahlungen sofort gestoppt

Am Vortag hatte die Brüsseler Behörde zunächst noch jeden Kommentar zu Ermittlungen in Italien abgelehnt. Dort gehen die Behörden gegen die Mafia vor, die an der Verwaltung eines Flüchtlingslagers illegalen Gewinn in Millionenhöhe gezogen haben soll. Erst am Dienstagabend erklärte eine Sprecherin, die EU- Kommission wolle prüfen, ob EU- Gelder betroffen seien und wenn ja, ob diese vorschriftsgemäß eingesetzt worden seien.

Bei der Ankunft in Italien Foto: AFP

Erst im April hatte eine Erhebung des europäischen Parlaments eine erschreckend hohe Anzahl von Missbrauchsfällen, Vergewaltigungen und Schmuggelaktivitäten in griechischen und italienischen Flüchtlingslagern aufgedeckt. Claude Moraes, der Vorsitzende des EU- Justizausschusses, hatte damals die Kommission aufgefordert, umgehend Ermittlungen einzuleiten: "Dieser Bericht lässt bei uns alle Alarmglocken schrillen. Die Zahlen sind erschreckend!" Wenn der EU irgendetwas am Wohlergehen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge liege, müsse man handeln.

Flüchtlinge im Moria-Camp auf Lesbos Foto: AFP

23.000 unbegleitete Minderjährige in Hotspots

Derzeit befänden sich in den Flüchtlingslagern in Italien etwa 23.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche, die entweder alleine geflüchtet sind oder ihre Eltern auf dem Weg nach Europa verloren haben. In den meisten "Hotspots" gibt es für sie weder geeignete Unterkünfte noch Betreuung. Sexueller Ausbeutung, Zwangsprostiution oder Menschenhandel sind sie schutzlos ausgeliefert.