"Heimlich- Griff"- Erfinder 96- jährig verstorben

Mit seinem Handgriff rettete der US- Arzt Henry Heimlich unzähligen Menschen das Leben. Nun ist jener Brustchirurg, der eine Methode zur Rettung von Menschen vor dem Erstickungstod entwickelt hatte, in einem Seniorenheim im Bundesstaat Ohio an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Heimlich wurde 96 Jahre alt.