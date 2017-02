Heidelberg unter Schock: Weiter Suche nach Motiv

Schock und Trauer statt ausgelassener Faschingsstimmung im deutschen Heidelberg nach der Amokfahrt am Samstag. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Motiv des 35 Jahre alten Studenten, der in eine Menschengruppe raste, dabei einen Passanten tötete und zwei Österreicher verletzte. Der Amoklenker erlitt einen Bauchschuss, als er nach dem Vorfall von Polizisten gestoppt wurde. Nach einer Operation sei der Mann nicht mehr in Lebensgefahr, so die Ermittler. Mittlerweile wurde gegen ihn auch ein Haftbefehl erwirkt.