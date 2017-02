Heftiger Sturm in Kalifornien: Tote, Chaos

Ausnahmezustand in Kalifornien: Schwere Unwetter haben im gesamten US- Bundesstaat für Chaos gesorgt. Die Stromversorgung fiel teilweise aus, Flüge wurden gestrichen und Bäume stürzten um. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zwei Personen kamen ums Leben. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin in Studio City: Sie fiel mit ihrem Pkw in ein Erdloch mitten auf der Straße. Einsatzkräfte konnten die Frau unverletzt bergen.