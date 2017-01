Heftige Stürze in Kitz: So brutal ist die Streif!

Ist die Abfahrt in Kitzbühel zu gefährlich? - das fragen sich nun einige Fans. Eines ist klar: Die Streif wird ihren Ruf gerecht. In den letzten Jahren gab es immer wieder teils brutale Stürze (oben im Video), die die Fans vor Ort und vor den Fernsehbildschirmen schockten. Wir haben noch einmal einen Blick auf die spektakulärsten Streif- Crashs der letzten Jahre geworfen:

19.1.2008:

An seinem 30. Geburtstag stürzt der US- Amerikaner Scott Macartney beim umstrittenen Zielsprung schwer. Macartney wird wegen eines Schädel- Hirn- Traumas in künstliches Koma versetzt. Erst im Dezember 2008 gibt er in der Abfahrt in Lake Louise sein Comeback, ist aber mittlerweile zurückgetreten.

Foto: GEPA

22.1.2009:

Der Schweizer Daniel Albrecht prallt im Training nach einem Zielsprung über rund 70 Meter mit dem Rücken und voller Wucht auf die pickelharte Piste. Albrecht erleidet ein Schädel- Hirn- Trauma und eine Lungenquetschung und liegt drei Wochen im künstlichen Koma. Erst 22 Monate später kehrt der Schweizer mit dem Riesentorlauf in Beaver Creek in den Weltcup zurück.

Foto: GEPA

21.1.2011:

Der Österreicher Hans Grugger verliert beim Mausefalle- Sprung in der Luft die Konrtolle, schlägt bei Landung mit dem Kopf auf und verliert sofort das Bewusstsein. Grugger erleidet schwere Kopfverletzungen und muss sich noch am Donnerstagnachmittag einer Notoperation unterziehen.

Foto: GEPA

23.1.2016:

Der "Super- Saturday" begann mit zwei Verschiebungen. Wegen Schneefalls startete die Abfahrt um 12.45 Uhr vom Ersatzstart oberhalb der Mausefalle. Der Reihe nach stürzten bei schlechter Sicht Georg Streitberger (Startnummer 7), Reichelt (17) und Svindal (19) in der Kompression vor der Einfahrt in die Traverse und landeten unter dem Aufschrei der 50.000 Zuschauer im Netz. Svindal hatte sich mehrfach überschlagen, stand jedoch auf und humpelte davon. Bilanz: Saisonende für Svindal wegen eines Risses des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus sowie eines Knorpelschadens im rechten Knie, Saisonende für Streitberger mit multiplen Bänderrissen im rechten Knie (vorderes Kreuzband, Seitenband, Innenband) und Pause für Reichelt wegen einer Knochenprellung im linken Knie.

Foto: APA, GEPA

18.1.2017:

Das noch junge Kitzbühel- Wochenende hat auch heuer schon sein erstes Streif- Opfer. Am Ende des Steilhangs brach die Bindung von Otmar Striedinger, zu brutal, zu bissig präsentierte sich die Streif im allerersten Training. Danach segelte der ÖSV- Abfahrer gnadenlos in die Fangnetze. Er erlitt einen Nasenbeinbruch und eine Schnittwunde am rechten Oberschenkel, die mit sechs Stichen genäht wurde. Der Teufelskerl ging am Donnerstag im Training aber schon wieder an den Start.

Foto: Christof Birbaumer, GEPA