Heftige Explosion im Diplomatenviertel von Kabul

Ersten Berichten zufolge soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak- Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien und des Präsidentenpalastes. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch viele Botschaften sowie das Hauptquartier der NATO liegen in der Nähe.

Augenzeugen berichten, dass durch die Explosion zahlreiche Fensterscheiben zerbrochen sind. Auf ersten Bilder, die auf Twitter gepostet wurden, ist eine große Rauchwolke über dem beschriebenen Gebiet zu sehen.