Heftige Detonation in Türkei: Mehrere Verletzte

In der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir ist es am Dienstag zu einer Explosion in einer Polizeiwache gekommen. Die schwere Detonation habe sich am Dienstag gegen 10.45 Uhr Ortszeit im Stadtzentrum ereignet, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Laut Angaben von Rettungskräften wurden mehrere Menschen verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einer Werkstatt der Polizei bei der Reparatur eines Panzerfahrzeugs zu der Explosion.