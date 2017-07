Heftig! Magnussen beleidigt Hülkenberg vor Kameras

Magnussen befand ich gerade in einem Interview, als Hülkenberg seinen Kollegen unterbrach. "Wieder einmal warst du der unsportlichste Fahrer des Tages", sagte der Deutsche und zeigte Magnussen demonstrativ nach oben ausgestreckte Daumen. Das ließ sich der Däne aber nicht gefallen. "Lutsch meine Eier, Schätzchen", beleidigte Magnussen seinen Formel 1- Kollegen. Dass die ganze Welt ihm dabei zuhören konnte, juckte ihn scheinbar nicht.

Frust bei Hülkenberg

Grund für den Streit war Magnussens Verhalten während des Rennens. In Runde 62 drängte er den Renault von Hülkenberg von der Strecke. Dafür bekam er von den Rennkommissaren eine Fünf- Sekunden- Zeitstrafe sowie zwei Zähler in seinem Sündenregister aufgebrummt. Am Ende landete Magnussen auf Platz 13, Hülkenberg schied in der letzten Runde aus.

Der Deutsche konnte sich nach dem Rennen überhaupt nicht beruhigen. Gegenüber "Sky" drohte er Magnussen mit den Worten: "Das kriegt er zurück." Kurze Zeit später sagte er gegenüber dem US- Sender "NBC", dass er mit Rennleiter Charlie Whiting über Magnussen sprechen müsse.