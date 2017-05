Heeresgeschichtliches Museum zeigt seine Panzer

Volles Rohr heißt es ab sofort im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien. Am Dienstag ist dort nämlich die neue Panzerhalle am Gelände des Arsenals eröffnet worden. Künftigen Besuchern präsentieren sich darin "alle Verbände der mechanisierten Truppen" des Bundesheeres, hieß es in einer Aussendung. Insgesamt sind es derzeit rund 26 Panzerfahrzeuge.