Hawaii will US- Einreiseverbot beeinspruchen

Hawaii wird am Mittwoch das überarbeitete US- Einreiseverbot für Bürger aus sechs überwiegend muslimischen Ländern beeinspruchen. Neal Katyal, Staatsanwalt in Hawaii, sagte gegenüber CNN, das neue Einreiseverbot leide an den selben Verfassungsmängeln wie das erste Dekret von US- Präsident Donald Trump zu dieser Frage. Das erste Dekret war von einem Gericht aufgehoben worden.