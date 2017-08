Hausgroßer Asteroid rast nah an der Erde vorbei

Ein Asteroid von der Größe eines Einfamilienhauses ist im Anflug auf die Erde - und wird am 12. Oktober in "nur" 44.000 Kilometern Entfernung an unserem Planeten vorbeirasen. Die am weitesten von der Erde entfernten geostationären Satelliten verfehlt der kosmische Brocken gar nur um 8000 Kilometer. Einschlaggefahr besteht nicht.