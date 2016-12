Hauser bestätigt als Sechste ihre Hochform

Die als Zwölfte gestartete Hauser hielt sich dank guter Schießleistung mit sehr hohem Tempo bis nach dem letzten Schießen sogar im Kampf um ihren ersten Podestplatz. Erst auf der Schlussrunde büßte die 22- Jährige noch ein wenig an Boden ein. Auf die drittplatzierte Tschechin Eva Puskarcikova fehlten ihr im Ziel 7,7 Sekunden.

"Das war wieder ein super Rennen für mich. Der Fehlschuss ärgert mich nicht. Mit einem Fehler kann ich gut leben und mit dem sechsten Platz sowieso. Am Ende waren nur noch die besten Läuferinnen um mich herum. Dass ich jetzt zum dritten Mal in einem Einzelbewerb bei der Flower Ceremony dabei war, ist einfach nur traumhaft", meinte Hauser.

Foto: GEPA

Dahlmeier, die ein Quintett mit Hauser dank eines fehlerfreien letzten Schießens abschüttelte, gewann 16,8 Sekunden vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen. Hauser hatte 26,4 Rückstand auf die Siegerin. Die als 59. und Letzte gestartete Ex- Pokljuka- Siegerin Katharina Innerhofer erreichte dagegen nach vier Strafrunden nur den 53. Rang.

Hauser festigte hingegen mit dem vierten Top- Ten- Ergebnis im fünften Saisonbewerb ihren neugewonnen Status in der Weltspitze. Vor den nächsten Einzelbewerben in der kommenden Woche in Nove Mesto liegt sie auch im Gesamtweltcup an der sechsten Stelle. Im IBU- Cup sorgte David Komatz mit Platz drei im Sprint von Ridnaun für ebenfalls erfreuliche ÖSV- Nachrichten.