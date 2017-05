Hausdrache als Siegerfigur beim 58. Narzissenfest

Die aufwendig gestaltete Figur des Hausdrachens mit einem Nudelholz in den Tatzen gewann den Bootskorso in der Kategorie "Neue Aufbauten". Die Blütenskulptur konnte sich gegen 25 weitere Motive durchsetzen. Rund 550 Arbeitsstunden hat das Bad Ausseer Team um Martin Hillbrand an ihrer Skulptur gearbeitet. Am Vorabend wurde der Hausdrache bis spät in die Nacht mit tausenden duftenden Narzissenblüten bestückt, erklärten die Verantwortlichen.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Den zweiten Platz beim Bootskorso teilte sich der kunstvoll gefertigte "junge Elefant" des Altausseer Duos Freller&Pucher mit der "Idefix"- Figur von Thomas Feldhammer und Franz Loitzl. Alle drei Ausseer Figurenbauer- Teams sind "Urgesteine" des Narzissenfests und können auf dutzende Teilnahmen und zahlreiche Siege verweisen.

Foto: APA/BARBARA GINDL

"Idefix" dominiert Stadtkorso

Beim Stadtkorso in Bad Aussee hat sich der Publikumsliebling "Idefix" als Sieger durchgesetzt und verdrängte den Hausdrachen auf Platz zwei. Die Figur der berühmten französischen Comic- Zeichner und Autoren Goscinny und Uderzo, der kleine Hund Idefix, tierischer Weggefährte des Galliers Obelix, errang die Herzen vieler Besucher. Thomas Feldhammer und Franz Loitzl haben bereits im Vorjahr mit ihrem geflügelten Pferd Pegasus für Aufsehen gesorgt.

Auf Platz drei des Stadtkorsos in der Kategorie "Neue Aufbauten" landete der junge Elefant aus der Werkstatt Freller&Pucher.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Kleines Malheur beim Bootskorso

Heuer standen auffällig viele Tiermotive im Rampenlicht. Durch ein Malheur beim Bootskorso tauchte ausgerechnet der Narzissen- Delphin der Teilnehmer Aldiana Salzkammergut kurzfristig in die Fluten des Grundlsees ab. Er konnte aber wieder aufs Floß gehievt werden und die Bootsfahrt beenden.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Insgesamt 3.000 freiwillige Helfer, Sanitäter, Feuerwehren, Polizei und Einsatzkräfte wurden vom 25. bis 28. Mai abgestellt, um für einen reibungslosen und gelungenen Ablauf des prominenten Blumenspektakels unter leicht verschärften Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen.