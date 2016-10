Haus des Todeslenkers kommt unter den Hammer

Im September wurde Alen R. wegen dreifachen Mordes und 108- fachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt . Trotz eines Angebots der leidgeschundenen Anrainer - der Todeslenker und seine Eltern sollen in dem Ort ein regelrechtes Terrorregime geführt haben - weigerte sich das Paar, die Liegenschaft in Kalsdorf zu verkaufen. Nun gab es zwar ein Einlenken inklusive Offert, allerdings mit Pferdefuß.