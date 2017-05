Hat Trump geheime Infos an Russland weitergegeben?

Was geschah bei dem Meeting zwischen Trump und Lawrow? Der US- Präsident selbst bezeichnete das erste persönliche Treffen der beiden am Mittwoch als "sehr, sehr gut". Der russische Außenminister hatte bei seinem Besuch im Weißen Haus auch Gespräche mit seinem US- Amtskollegen Rex Tillerson geführt. Neben des laut US- Medien "bizarren Timings" - das Treffen fand einen Tag nach der überraschenden Entlassung Comeys statt - ist aber noch etwas verdächtig: Angeblich soll Trump Geheiminformationen an Russland weitergegeben haben. Das berichten zahlreiche US- Medien.

Nicht einmal Trumps Vertraute wussten von Geheiminfos

Bei den hochsensiblen Informationen handle es sich um Auskünfte über den inneren Zirkel des Terrornetzwerkes Islamischer Staat - diese sollen vom Geheimdienst eines mit den USA befreundeten Staates kommen. Trump soll die Infos mit dem russischen Außenminister und dem russischen Botschafter Sergej Kislyak geteilt haben - nicht aber mit seinen eigenen Verbündeten, berichtet die Washington Post. Die Informationen seien so brisant, dass sie selbst Alliierten der USA und Teilen der US- Regierung vorenthalten worden sein sollen.

Lawrow (li.) und Trump bei ihrem Meeting im Weißen Haus Foto: AFP or licensors

Trump soll mit Infos geprahlt haben

Offenbar ging es unter anderem um einen Anschlagsplan des IS. Der amerikanische Präsident habe den russischen Politikern mehr Informationen offenbart, "als wir mit unseren eigenen Verbündeten geteilt haben", zitiert die Washington Post einen ehemaligen leitenden Angestellten im Weißen Haus, der enge Kontakte zur aktuellen Regierung hält. Er ist besorgt: "Trump scheint sehr unbekümmert zu sein und nicht zu verstehen, wie gewichtig die Dinge sind, mit denen er zu tun hat, besonders wenn es um Geheiminformationen und nationale Sicherheit geht." Laut den Berichten soll Trump im Gespräch mit seinen russischen Kollegen regelrecht geprahlt haben: Er bekomme jeden Tag "großartige Geheiminformationen".

Trump soll sehr "stolz" über seine Quelle gewesen sein Foto: AP

Weißes Haus spricht von "falscher Geschichte"

Bereits Montagabend (Ortszeit) dementierte das Weiße Haus diese "falsche Geschichte". Bei einer kurzen Ansprache gegenüber Journalisten sagte der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster: "Ich war im gleichen Raum. Das ist nicht passiert." Auch US- Außenminister Rsx Tillerson wandte sich an die Öffentlichkeit - bei dem Treffen seien mehrere Themen besprochen worden, unter anderem bereits bekannte Bedrohungen für Amerika und Russland. Mit seinen Sagern über "Fake News" war Trump schon in der Vergangenheit öfters aufgefallen.