Hasenhüttl: "Haben in ein Wespennest gestochen!"

"Wir werden Jagd auf sie machen!" Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge sagte Tabellenführer RB Leipzig den Kampf an! Der deutsche Rekordmeister befindet sich nach der Pleite gegen Dortmund in der Bundesliga und der Champions- League- Blamage gegen Rostow in der Krise. Leipzig- Coach Ralph Hasenhüttl bleibt währenddessen am Boden: "Sportlich haben wir in ein Wespennest gestochen. Dass es jetzt ein bisschen summt, ist klar."