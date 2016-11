Hasenhüttl: "Einfach nur stolz auf diese Truppe!"

Der Tag danach begann mit einem Brummschädel, "aber die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen", schrieb Marcel Sabitzer auf Facebook. Tabellenführer, bester Aufsteiger aller Zeiten, erster ostdeutscher Bundesliga- Spitzenreiter seit Hansa Rostock 1991 - bei den "Bullen" von Leipzig läuft es derzeit einfach sensationell. Da konnte das "Mentalitätsmonster", wie sich Sabitzer selbst definiert, auch die Nähte verkraften.

Er war Freitagabend beim 3:2- Sieg in Leverkusen in der 18. Minute bei einem Kopfballduell mit Bayers Wendell zusammengekracht, die stark blutende Platzwunde wurde zuerst direkt am Spielfeldrand getackert, mit einem Turban- Verband ging’s dann weiter, in der Pause wurde "Sabi" mit fünf Stichen genäht - und hielt bis zum Ende durch: "Ein Wechsel stand für mich auch nie zur Debatte." Die Frage, welche Bedeutung denn die Tabellenposition für seine Mannschaft habe, beantwortete er cool. "Wir werden ja in der elften Runde nicht Meister."

"Schädel brummt aber 3 Punkte im Gepäck", postet der Leipzig-Kicker auf Facebook. Foto: GEPA

Als Sabitzer genäht wurde, lag die Truppe von Ralph Hasenhüttl zurück - wie der Ösi- Trainer darauf reagiert hatte? "Ich habe versucht, den Rückstand schnell wegzuschieben, wollte das 1:2 unmittelbar vor der Pause nicht lange brodeln lassen." Die Truppe ging raus, Ex- Salzburg- Keeper Peter Gulasci hielt gegen Hakan Calhanoglu den ersten Elfer, den es in der Bundesliga gegen Leipzig gab, danach drehten die Bullen die Partie noch. Hasenhüttl: "Von der Mentalität her eine Wahnsinns- Vorstellung. Die Jungs wollten dieses Spiel gewinnen, von mir gibt’s dafür ein Riesenkompliment, ich bin einfach nur stolz auf diese Truppe!"