Hasenhüttl: CL- Qualifikation für RB kein Muss

Nach drei Spielen ohne Sieg üben die Verfolger Druck auf den Tabellen- Zweiten der deutschen Fußball- Bundesliga aus. Sollten Borussia Dortmund (drei Zähler zurück) und die TSG Hoffenheim (vier Punkte zurück) doch noch am Aufsteiger vorbeiziehen, werde der Mannschaft kein Zacken aus der Krone brechen. Dann sei es vielleicht auch besser so, sagte Hasenhüttl.

"Ich habe schon von schlimmeren Schicksalen gehört, als dass man in seinem ersten Jahr in der Bundesliga am Ende möglicherweise nur in die Europa League kommt", meinte der Steirer. Im Falle der Europacup- Qualifikation plant Leipzig die Verpflichtung von bis zu fünf neuen Profis mit Stammspieler- Potenzial. "Man strebt ja immer an, möglichst auf jeder Position eine sehr gute Doppelbesetzung zu haben", sagte Hasenhüttl.