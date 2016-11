Haselsteiner: "Und am Stock geht er auch noch"

Der Industrielle Hans Peter Haselsteiner hat mit seiner Kampagne gegen den freiheitlichen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer ("Nein zum Öxit") bereits gehörig Staub aufgewirbelt. Jetzt legt der ehemalige Strabag- Chef noch eins nach: "Hin und wieder darf man nicht mit Emotionen wählen und sagen, der ist so nett und so lieb und am Stock geht er auch noch. Hin und wieder muss man mit Hirn wählen", so Haselsteiner am Freitag in einem Interview. Die FPÖ reagierte empört und fordert eine Entschuldigung.