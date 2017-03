Harte Eurofighter- Linie: Doskozil im Höhenflug

Seit Ende der Bundespräsidentschaftswahl Anfang Dezember wurde die Stimmung gegenüber den heimischen Politikern insgesamt wieder freundlicher. "Vertrauensgewinne überwiegen Vertrauensverluste", fasst OGM- Chef Wolfgang Bachmayer die Entwicklung im Meinungsklima zusammen.

Vertrauen in Bundespräsident Van der Bellen wird größer

Die bemerkenswertesten Veränderungen seit Jänner betreffen laut Bachmayer Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit plus 5 Punkten - er liegt nun mit 10 Punkten im Plus - sowie Doskozil mit plus 4 Punkten. "Beide setzen damit ihre Zuwächse der letzten Monate fort, Van der Bellen vor allem, weil der Wahlkampf nun langsam vergessen wird und seine bisherige Amtsführung unauffällig- freundlich war."

Alexander Van der Bellen Foto: APA/ROBERT JÄGER, AP/Ronald Zak, thinkstockphotos.de

Kanzler Kern kann seinen Wert halten

Für den weiteren Vertrauenszuwachs des Verteidigungsministers dürfte hauptsächlich die Anzeige gegen den Eurofighter- Hersteller Airbus wegen Korruption und Betrug verantwortlich sein, mit der Doskozil den kommenden U- Ausschuss ausgelöst hat, erklärt der Meinungsforscher. Doskozil erreicht nun mit einem Saldo von Plus 23 Punkten den gleichen Vertrauenswert wie Kanzler Kern, der seinen im Jänner gesteigerten Vertrauenswert halten konnte.

Kanzler Christian Kern Foto: APA/AFP/DIETER NAGL

Neue Gesundheitsministerin Rendi- Wagner startet solide

Auch Vizekanzler und ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner legte um 3 Punkte zu, glich damit seinen Rückgang im Jänner aus und liegt nun mit 6 Punkten im Plus. Die neue Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner (SPÖ) wird - bei noch sehr geringer Bekanntheit - mit einem Vertrauenswert von plus 6 Punkten "recht freundlich begrüßt", so Bachmayer.

Pamela Rendi-Wagner Foto: APA/Georg Hochmuth

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) verlor 4 Punkte und hält nun bei minus 2. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) büßte 3 Punkte ein und liegt aktuell mit 6 Punkten im Minus. "Während sich bei Bures dafür keine schlüssige Erklärung findet - vielleicht, weil der Bonus ihrer Präsidentenvertretung nun wegfällt -, nimmt bei Sobotka trotz mancher inhaltlichen Zustimmung die Ablehnung bei Wählern links der Mitte zu", erklärt Bachmayer.

Oppositionspolitiker im Minus

Spitzenreiter in Sachen Vertrauen ist nach wie vor Außen- und Integrationsminister Kurz, der auch als möglicher ÖVP- Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl gehandelt wird. Kurz führt die Vertrauenspyramide mit 27 Punkten an. Durchgehend im Minusbereich befinden sich die Obleute der Oppositionsparteien: FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache kam auf minus 10 Punkte, Eva Glawischnig (Grüne) auf minus 11, Matthias Strolz (NEOS) auf minus 5 und Robert Lugar (Team Stronach) auf minus 20.

Heinz-Christian Strache Foto: APA/Gert Eggenberger

Für den Vertrauensindex von APA und OGM wurden am 14. und 15. März 500 Österreicher ab 16 Jahren online befragt, ob sie den einzelnen Politikern vertrauen oder nicht (maximale Schwankungsbreite: 4,5 Prozent). Der dabei erhobene Wert für die Politiker ergibt sich aus dem Saldo aus "habe Vertrauen" und "habe kein Vertrauen".